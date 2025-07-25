通貨 / COUR
COUR: Coursera Inc
11.59 USD 0.27 (2.39%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
COURの今日の為替レートは、2.39%変化しました。日中、通貨は1あたり11.33の安値と11.62の高値で取引されました。
Coursera Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
11.33 11.62
1年のレンジ
5.76 13.55
- 以前の終値
- 11.32
- 始値
- 11.46
- 買値
- 11.59
- 買値
- 11.89
- 安値
- 11.33
- 高値
- 11.62
- 出来高
- 2.634 K
- 1日の変化
- 2.39%
- 1ヶ月の変化
- 3.39%
- 6ヶ月の変化
- 73.76%
- 1年の変化
- 45.79%
