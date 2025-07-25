クォートセクション
通貨 / COUR
COUR: Coursera Inc

11.59 USD 0.27 (2.39%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

COURの今日の為替レートは、2.39%変化しました。日中、通貨は1あたり11.33の安値と11.62の高値で取引されました。

Coursera Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
11.33 11.62
1年のレンジ
5.76 13.55
以前の終値
11.32
始値
11.46
買値
11.59
買値
11.89
安値
11.33
高値
11.62
出来高
2.634 K
1日の変化
2.39%
1ヶ月の変化
3.39%
6ヶ月の変化
73.76%
1年の変化
45.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K