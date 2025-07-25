КотировкиРазделы
COUR: Coursera Inc

11.06 USD 0.17 (1.56%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс COUR за сегодня изменился на 1.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.80, а максимальная — 11.27.

Следите за динамикой Coursera Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
10.80 11.27
Годовой диапазон
5.76 13.55
Предыдущее закрытие
10.89
Open
10.95
Bid
11.06
Ask
11.36
Low
10.80
High
11.27
Объем
2.744 K
Дневное изменение
1.56%
Месячное изменение
-1.34%
6-месячное изменение
65.82%
Годовое изменение
39.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.