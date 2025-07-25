Валюты / COUR
COUR: Coursera Inc
11.06 USD 0.17 (1.56%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс COUR за сегодня изменился на 1.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.80, а максимальная — 11.27.
Следите за динамикой Coursera Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
10.80 11.27
Годовой диапазон
5.76 13.55
- Предыдущее закрытие
- 10.89
- Open
- 10.95
- Bid
- 11.06
- Ask
- 11.36
- Low
- 10.80
- High
- 11.27
- Объем
- 2.744 K
- Дневное изменение
- 1.56%
- Месячное изменение
- -1.34%
- 6-месячное изменение
- 65.82%
- Годовое изменение
- 39.12%
