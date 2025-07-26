KurseKategorien
COUR: Coursera Inc

11.59 USD 0.27 (2.39%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von COUR hat sich für heute um 2.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.33 bis zu einem Hoch von 11.62 gehandelt.

Verfolgen Sie die Coursera Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
11.33 11.62
Jahresspanne
5.76 13.55
Vorheriger Schlusskurs
11.32
Eröffnung
11.46
Bid
11.59
Ask
11.89
Tief
11.33
Hoch
11.62
Volumen
2.634 K
Tagesänderung
2.39%
Monatsänderung
3.39%
6-Monatsänderung
73.76%
Jahresänderung
45.79%
