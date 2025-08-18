通貨 / CLF
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CLF: Cleveland-Cliffs Inc
11.43 USD 0.12 (1.06%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CLFの今日の為替レートは、1.06%変化しました。日中、通貨は1あたり10.95の安値と11.53の高値で取引されました。
Cleveland-Cliffs Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLF News
- Is Trending Stock Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) a Buy Now?
- Here's Why Cleveland-Cliffs (CLF) Fell More Than Broader Market
- Cleveland-Cliffs (CLF) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Nucor And Reliance Seen As Steel's Strongest Defenders Against Market Challenges - Commercial Metals (NYSE:CMC), Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF)
- Cleveland-Cliffs Stock Sees Relative Strength Rating Climb Higher
- Stock Picks From Seeking Alpha's August 2025 New Analysts
- Tracking Prem Watsa’s Fairfax Financial Holdings Portfolio – Q2 2025 Update (FRFHF)
- Cleveland-Cliffs (CLF) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- クリーブランド・クリフス、7.625%の2034年満期シニア債8億5000万ドルを発行
- Cleveland-Cliffs issues $850 million in senior notes due 2034 at 7.625% rate
- US Steel and Nippon Steel dismiss lawsuit against Cleveland-Cliffs
- Nippon Steel settles disputes with USW, Cliffs over U.S. Steel deal
- Cleveland-Cliffs prices $850 million in senior notes due 2034
- Is Most-Watched Stock Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) Worth Betting on Now?
- Nucor Gains 20% in 3 Months: How Should Investors Play the Stock?
- Cleveland-Cliffs to offer $600 million in senior notes to refinance debt
- Nucor's Steel Mills Shipments Climb: Can Margins Hold in Q3?
- Comcast and Allstate Look Good on Price-to-Cash-Flow
- Cleveland-Cliffs, Beyond The EPS (NYSE:CLF)
- Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Cleveland-Cliffs (CLF) Down 7.9% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- US Increases Steel, Aluminum Tariffs On Over 400 Products Including EV Parts, Wind Turbines, Railcars - Ford Motor (NYSE:F), Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF)
- Wedbush raises General Motors stock price target to $65 on growth momentum
- Are You Benefitting from the Wave of Share Buybacks?
1日のレンジ
10.95 11.53
1年のレンジ
5.63 14.34
- 以前の終値
- 11.31
- 始値
- 11.30
- 買値
- 11.43
- 買値
- 11.73
- 安値
- 10.95
- 高値
- 11.53
- 出来高
- 17.239 K
- 1日の変化
- 1.06%
- 1ヶ月の変化
- 9.17%
- 6ヶ月の変化
- 40.42%
- 1年の変化
- -10.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K