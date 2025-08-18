Währungen / CLF
CLF: Cleveland-Cliffs Inc
11.43 USD 0.12 (1.06%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CLF hat sich für heute um 1.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.95 bis zu einem Hoch von 11.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cleveland-Cliffs Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
10.95 11.53
Jahresspanne
5.63 14.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.31
- Eröffnung
- 11.30
- Bid
- 11.43
- Ask
- 11.73
- Tief
- 10.95
- Hoch
- 11.53
- Volumen
- 17.239 K
- Tagesänderung
- 1.06%
- Monatsänderung
- 9.17%
- 6-Monatsänderung
- 40.42%
- Jahresänderung
- -10.21%
