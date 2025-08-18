KurseKategorien
Währungen / CLF
CLF: Cleveland-Cliffs Inc

11.43 USD 0.12 (1.06%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CLF hat sich für heute um 1.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.95 bis zu einem Hoch von 11.53 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cleveland-Cliffs Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
10.95 11.53
Jahresspanne
5.63 14.34
Vorheriger Schlusskurs
11.31
Eröffnung
11.30
Bid
11.43
Ask
11.73
Tief
10.95
Hoch
11.53
Volumen
17.239 K
Tagesänderung
1.06%
Monatsänderung
9.17%
6-Monatsänderung
40.42%
Jahresänderung
-10.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
