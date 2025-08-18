Валюты / CLF
CLF: Cleveland-Cliffs Inc
11.73 USD 0.17 (1.43%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CLF за сегодня изменился на -1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.56, а максимальная — 12.25.
Следите за динамикой Cleveland-Cliffs Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
11.56 12.25
Годовой диапазон
5.63 14.34
- Предыдущее закрытие
- 11.90
- Open
- 12.10
- Bid
- 11.73
- Ask
- 12.03
- Low
- 11.56
- High
- 12.25
- Объем
- 21.427 K
- Дневное изменение
- -1.43%
- Месячное изменение
- 12.03%
- 6-месячное изменение
- 44.10%
- Годовое изменение
- -7.86%
