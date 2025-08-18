Dövizler / CLF
CLF: Cleveland-Cliffs Inc
11.60 USD 0.17 (1.49%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CLF fiyatı bugün 1.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.38 ve Yüksek fiyatı olarak 11.73 aralığında işlem gördü.
Cleveland-Cliffs Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CLF haberleri
Günlük aralık
11.38 11.73
Yıllık aralık
5.63 14.34
- Önceki kapanış
- 11.43
- Açılış
- 11.42
- Satış
- 11.60
- Alış
- 11.90
- Düşük
- 11.38
- Yüksek
- 11.73
- Hacim
- 20.233 K
- Günlük değişim
- 1.49%
- Aylık değişim
- 10.79%
- 6 aylık değişim
- 42.51%
- Yıllık değişim
- -8.88%
21 Eylül, Pazar