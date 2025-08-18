Divisas / CLF
CLF: Cleveland-Cliffs Inc
11.31 USD 0.42 (3.58%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CLF de hoy ha cambiado un -3.58%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.08, mientras que el máximo ha alcanzado 11.87.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cleveland-Cliffs Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
11.08 11.87
Rango anual
5.63 14.34
- Cierres anteriores
- 11.73
- Open
- 11.60
- Bid
- 11.31
- Ask
- 11.61
- Low
- 11.08
- High
- 11.87
- Volumen
- 20.362 K
- Cambio diario
- -3.58%
- Cambio mensual
- 8.02%
- Cambio a 6 meses
- 38.94%
- Cambio anual
- -11.15%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B