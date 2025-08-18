货币 / CLF
CLF: Cleveland-Cliffs Inc
11.62 USD 0.11 (0.94%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CLF汇率已更改-0.94%。当日，交易品种以低点11.40和高点11.72进行交易。
关注Cleveland-Cliffs Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CLF新闻
- Here's Why Cleveland-Cliffs (CLF) Fell More Than Broader Market
- Cleveland-Cliffs (CLF) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Nucor And Reliance Seen As Steel's Strongest Defenders Against Market Challenges - Commercial Metals (NYSE:CMC), Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF)
- Cleveland-Cliffs Stock Sees Relative Strength Rating Climb Higher
- Stock Picks From Seeking Alpha's August 2025 New Analysts
- Tracking Prem Watsa’s Fairfax Financial Holdings Portfolio – Q2 2025 Update (FRFHF)
- Cleveland-Cliffs (CLF) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Cleveland-Cliffs发行8.5亿美元2034年到期的7.625%优先票据
- Cleveland-Cliffs issues $850 million in senior notes due 2034 at 7.625% rate
- US Steel and Nippon Steel dismiss lawsuit against Cleveland-Cliffs
- Nippon Steel settles disputes with USW, Cliffs over U.S. Steel deal
- Cleveland-Cliffs prices $850 million in senior notes due 2034
- Is Most-Watched Stock Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) Worth Betting on Now?
- Nucor Gains 20% in 3 Months: How Should Investors Play the Stock?
- Cleveland-Cliffs to offer $600 million in senior notes to refinance debt
- Nucor's Steel Mills Shipments Climb: Can Margins Hold in Q3?
- Comcast and Allstate Look Good on Price-to-Cash-Flow
- Cleveland-Cliffs, Beyond The EPS (NYSE:CLF)
- Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Cleveland-Cliffs (CLF) Down 7.9% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- US Increases Steel, Aluminum Tariffs On Over 400 Products Including EV Parts, Wind Turbines, Railcars - Ford Motor (NYSE:F), Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF)
- Wedbush raises General Motors stock price target to $65 on growth momentum
- Are You Benefitting from the Wave of Share Buybacks?
- US imposes 50% tariffs on steel derivative products to curb evasion
日范围
11.40 11.72
年范围
5.63 14.34
- 前一天收盘价
- 11.73
- 开盘价
- 11.60
- 卖价
- 11.62
- 买价
- 11.92
- 最低价
- 11.40
- 最高价
- 11.72
- 交易量
- 4.923 K
- 日变化
- -0.94%
- 月变化
- 10.98%
- 6个月变化
- 42.75%
- 年变化
- -8.72%
