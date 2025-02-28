通貨 / CIO
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CIO: City Office REIT Inc
6.96 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CIOの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり6.95の安値と6.96の高値で取引されました。
City Office REIT Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CIO News
- CIO or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Should Value Investors Buy City Office REIT (CIO) Stock?
- Cash Cows: 12 High-Yield REITs With Safe Dividends
- Are Investors Undervaluing City Office REIT (CIO) Right Now?
- CIO or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- City Office REIT (CIO) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Earnings call transcript: City Office Q1 2025 reveals major EPS miss
- The State Of REITs: August 2025 Edition
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- CIO or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Should Value Investors Buy City Office REIT (CIO) Stock?
- City Office earnings beat, revenue fell short of estimates
- City Office REIT (CIO) Q2 FFO Meet Estimates
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow In Week Ended July 25
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- City Office REIT: It's Been A Fun Ride (CIO) (CIO.PR.A)
- City Office REIT (CIO) Surges 24.1%: Is This an Indication of Further Gains?
- City Office REIT stock soars on $1.1 billion acquisition deal
- NAV Monitor: U.S. Equity REITs Trade At Higher Discount To NAV In June
- The Inflation That Wasn't
- City Office REIT Announces Dividends for Second Quarter 2025
- City Office REIT: 8.8% Dividend Yield From The Preferreds (NYSE:CIO)
- Buried Treasures: 4 Dramatically Undervalued REITs
1日のレンジ
6.95 6.96
1年のレンジ
4.19 6.96
- 以前の終値
- 6.96
- 始値
- 6.96
- 買値
- 6.96
- 買値
- 7.26
- 安値
- 6.95
- 高値
- 6.96
- 出来高
- 341
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.43%
- 6ヶ月の変化
- 34.88%
- 1年の変化
- 19.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K