货币 / CIO
CIO: City Office REIT Inc
6.96 USD 0.01 (0.14%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CIO汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点6.94和高点6.96进行交易。
关注City Office REIT Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CIO新闻
- CIO or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Should Value Investors Buy City Office REIT (CIO) Stock?
- Cash Cows: 12 High-Yield REITs With Safe Dividends
- Are Investors Undervaluing City Office REIT (CIO) Right Now?
- CIO or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- City Office REIT (CIO) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Earnings call transcript: City Office Q1 2025 reveals major EPS miss
- The State Of REITs: August 2025 Edition
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- CIO or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Should Value Investors Buy City Office REIT (CIO) Stock?
- City Office earnings beat, revenue fell short of estimates
- City Office REIT (CIO) Q2 FFO Meet Estimates
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow In Week Ended July 25
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- City Office REIT: It's Been A Fun Ride (CIO) (CIO.PR.A)
- City Office REIT (CIO) Surges 24.1%: Is This an Indication of Further Gains?
- City Office REIT stock soars on $1.1 billion acquisition deal
- NAV Monitor: U.S. Equity REITs Trade At Higher Discount To NAV In June
- The Inflation That Wasn't
- City Office REIT Announces Dividends for Second Quarter 2025
- City Office REIT: 8.8% Dividend Yield From The Preferreds (NYSE:CIO)
- Buried Treasures: 4 Dramatically Undervalued REITs
日范围
6.94 6.96
年范围
4.19 6.96
- 前一天收盘价
- 6.95
- 开盘价
- 6.95
- 卖价
- 6.96
- 买价
- 7.26
- 最低价
- 6.94
- 最高价
- 6.96
- 交易量
- 281
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- 0.43%
- 6个月变化
- 34.88%
- 年变化
- 19.79%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值