CIO: City Office REIT Inc
6.95 USD 0.01 (0.14%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CIO за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.94, а максимальная — 6.95.
Следите за динамикой City Office REIT Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CIO
- CIO or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Should Value Investors Buy City Office REIT (CIO) Stock?
- Cash Cows: 12 High-Yield REITs With Safe Dividends
- Are Investors Undervaluing City Office REIT (CIO) Right Now?
- CIO or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- City Office REIT (CIO) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Earnings call transcript: City Office Q1 2025 reveals major EPS miss
- The State Of REITs: August 2025 Edition
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- CIO or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Should Value Investors Buy City Office REIT (CIO) Stock?
- City Office earnings beat, revenue fell short of estimates
- City Office REIT (CIO) Q2 FFO Meet Estimates
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow In Week Ended July 25
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- City Office REIT: It's Been A Fun Ride (CIO) (CIO.PR.A)
- City Office REIT (CIO) Surges 24.1%: Is This an Indication of Further Gains?
- City Office REIT stock soars on $1.1 billion acquisition deal
- NAV Monitor: U.S. Equity REITs Trade At Higher Discount To NAV In June
- The Inflation That Wasn't
- City Office REIT Announces Dividends for Second Quarter 2025
- City Office REIT: 8.8% Dividend Yield From The Preferreds (NYSE:CIO)
- Buried Treasures: 4 Dramatically Undervalued REITs
Дневной диапазон
6.94 6.95
Годовой диапазон
4.19 6.95
- Предыдущее закрытие
- 6.94
- Open
- 6.94
- Bid
- 6.95
- Ask
- 7.25
- Low
- 6.94
- High
- 6.95
- Объем
- 367
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- 0.29%
- 6-месячное изменение
- 34.69%
- Годовое изменение
- 19.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.