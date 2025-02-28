Währungen / CIO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CIO: City Office REIT Inc
6.97 USD 0.01 (0.14%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CIO hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.96 bis zu einem Hoch von 6.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die City Office REIT Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CIO News
- CIO or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Should Value Investors Buy City Office REIT (CIO) Stock?
- Cash Cows: 12 High-Yield REITs With Safe Dividends
- Are Investors Undervaluing City Office REIT (CIO) Right Now?
- CIO or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- City Office REIT (CIO) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Earnings call transcript: City Office Q1 2025 reveals major EPS miss
- The State Of REITs: August 2025 Edition
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- CIO or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Should Value Investors Buy City Office REIT (CIO) Stock?
- City Office earnings beat, revenue fell short of estimates
- City Office REIT (CIO) Q2 FFO Meet Estimates
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow In Week Ended July 25
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- City Office REIT: It's Been A Fun Ride (CIO) (CIO.PR.A)
- City Office REIT (CIO) Surges 24.1%: Is This an Indication of Further Gains?
- City Office REIT stock soars on $1.1 billion acquisition deal
- NAV Monitor: U.S. Equity REITs Trade At Higher Discount To NAV In June
- The Inflation That Wasn't
- City Office REIT Announces Dividends for Second Quarter 2025
- City Office REIT: 8.8% Dividend Yield From The Preferreds (NYSE:CIO)
- Buried Treasures: 4 Dramatically Undervalued REITs
Tagesspanne
6.96 6.97
Jahresspanne
4.19 6.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.96
- Eröffnung
- 6.96
- Bid
- 6.97
- Ask
- 7.27
- Tief
- 6.96
- Hoch
- 6.97
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 0.14%
- Monatsänderung
- 0.58%
- 6-Monatsänderung
- 35.08%
- Jahresänderung
- 19.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K