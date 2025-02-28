KurseKategorien
CIO: City Office REIT Inc

6.97 USD 0.01 (0.14%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CIO hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.96 bis zu einem Hoch von 6.97 gehandelt.

Verfolgen Sie die City Office REIT Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CIO News

Tagesspanne
6.96 6.97
Jahresspanne
4.19 6.97
Vorheriger Schlusskurs
6.96
Eröffnung
6.96
Bid
6.97
Ask
7.27
Tief
6.96
Hoch
6.97
Volumen
12
Tagesänderung
0.14%
Monatsänderung
0.58%
6-Monatsänderung
35.08%
Jahresänderung
19.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K