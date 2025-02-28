Devises / CIO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CIO: City Office REIT Inc
6.95 USD 0.01 (0.14%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CIO a changé de -0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.95 et à un maximum de 6.97.
Suivez la dynamique City Office REIT Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CIO Nouvelles
- CIO or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Should Value Investors Buy City Office REIT (CIO) Stock?
- Cash Cows: 12 High-Yield REITs With Safe Dividends
- Are Investors Undervaluing City Office REIT (CIO) Right Now?
- CIO or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- City Office REIT (CIO) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Earnings call transcript: City Office Q1 2025 reveals major EPS miss
- The State Of REITs: August 2025 Edition
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- CIO or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Should Value Investors Buy City Office REIT (CIO) Stock?
- City Office earnings beat, revenue fell short of estimates
- City Office REIT (CIO) Q2 FFO Meet Estimates
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow In Week Ended July 25
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- City Office REIT: It's Been A Fun Ride (CIO) (CIO.PR.A)
- City Office REIT (CIO) Surges 24.1%: Is This an Indication of Further Gains?
- City Office REIT stock soars on $1.1 billion acquisition deal
- NAV Monitor: U.S. Equity REITs Trade At Higher Discount To NAV In June
- The Inflation That Wasn't
- City Office REIT Announces Dividends for Second Quarter 2025
- City Office REIT: 8.8% Dividend Yield From The Preferreds (NYSE:CIO)
- Buried Treasures: 4 Dramatically Undervalued REITs
Range quotidien
6.95 6.97
Range Annuel
4.19 6.97
- Clôture Précédente
- 6.96
- Ouverture
- 6.96
- Bid
- 6.95
- Ask
- 7.25
- Plus Bas
- 6.95
- Plus Haut
- 6.97
- Volume
- 135
- Changement quotidien
- -0.14%
- Changement Mensuel
- 0.29%
- Changement à 6 Mois
- 34.69%
- Changement Annuel
- 19.62%
20 septembre, samedi