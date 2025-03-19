通貨 / CHMI
CHMI: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation
2.62 USD 0.01 (0.38%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CHMIの今日の為替レートは、-0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり2.62の安値と2.65の高値で取引されました。
Cherry Hill Mortgage Investment Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
2.62 2.65
1年のレンジ
2.34 3.69
- 以前の終値
- 2.63
- 始値
- 2.64
- 買値
- 2.62
- 買値
- 2.92
- 安値
- 2.62
- 高値
- 2.65
- 出来高
- 268
- 1日の変化
- -0.38%
- 1ヶ月の変化
- -8.07%
- 6ヶ月の変化
- -20.61%
- 1年の変化
- -26.20%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K