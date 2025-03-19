货币 / CHMI
CHMI: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation
2.63 USD 0.02 (0.77%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CHMI汇率已更改0.77%。当日，交易品种以低点2.61和高点2.66进行交易。
关注Cherry Hill Mortgage Investment Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
2.61 2.66
年范围
2.34 3.69
- 前一天收盘价
- 2.61
- 开盘价
- 2.63
- 卖价
- 2.63
- 买价
- 2.93
- 最低价
- 2.61
- 最高价
- 2.66
- 交易量
- 343
- 日变化
- 0.77%
- 月变化
- -7.72%
- 6个月变化
- -20.30%
- 年变化
- -25.92%
