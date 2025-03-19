Währungen / CHMI
CHMI: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation
2.60 USD 0.02 (0.76%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CHMI hat sich für heute um -0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.58 bis zu einem Hoch von 2.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cherry Hill Mortgage Investment Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CHMI News
Tagesspanne
2.58 2.64
Jahresspanne
2.34 3.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.62
- Eröffnung
- 2.62
- Bid
- 2.60
- Ask
- 2.90
- Tief
- 2.58
- Hoch
- 2.64
- Volumen
- 74
- Tagesänderung
- -0.76%
- Monatsänderung
- -8.77%
- 6-Monatsänderung
- -21.21%
- Jahresänderung
- -26.76%
