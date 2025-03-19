KurseKategorien
Währungen / CHMI
Zurück zum Aktien

CHMI: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation

2.60 USD 0.02 (0.76%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CHMI hat sich für heute um -0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.58 bis zu einem Hoch von 2.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cherry Hill Mortgage Investment Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CHMI News

Tagesspanne
2.58 2.64
Jahresspanne
2.34 3.69
Vorheriger Schlusskurs
2.62
Eröffnung
2.62
Bid
2.60
Ask
2.90
Tief
2.58
Hoch
2.64
Volumen
74
Tagesänderung
-0.76%
Monatsänderung
-8.77%
6-Monatsänderung
-21.21%
Jahresänderung
-26.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K