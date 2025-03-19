Валюты / CHMI
CHMI: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation
2.61 USD 0.42 (13.86%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CHMI за сегодня изменился на -13.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.56, а максимальная — 2.87.
Следите за динамикой Cherry Hill Mortgage Investment Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.56 2.87
Годовой диапазон
2.34 3.69
- Предыдущее закрытие
- 3.03
- Open
- 2.85
- Bid
- 2.61
- Ask
- 2.91
- Low
- 2.56
- High
- 2.87
- Объем
- 978
- Дневное изменение
- -13.86%
- Месячное изменение
- -8.42%
- 6-месячное изменение
- -20.91%
- Годовое изменение
- -26.48%
