通貨 / CETX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CETX: Cemtrex Inc
0.66 USD 0.03 (4.76%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CETXの今日の為替レートは、4.76%変化しました。日中、通貨は1あたり0.61の安値と0.67の高値で取引されました。
Cemtrex Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CETX News
- Cemtrex signs LOIs to acquire two US businesses in strategic expansion
- CETX Stock Dips After Q3 Earnings Show Higher Revenue, Narrower Loss
- Vicon wins $500,000 camera system order from Kentucky school district
- Cemtrex stock rises after subsidiary secures $1.2M government order
- Vicon secures $1.2 million follow-on order from Midwestern county
- Cemtrex’s Vicon NEXT Camera Wins Multiple Industry Awards, Signaling Commercial Momentum and Category Leadershi
- Cemtrex shifts focus to acquisitions after reaching profitability
- Cemtrex regains Nasdaq compliance with equity standards
- CETX stock plunges to 52-week low of $0.85 amid steep annual decline
- Cemtrex completes $1.25 million public stock offering
- Crude Oil Gains 2%; Macy's Lowers Earnings Forecast - InflaRx (NASDAQ:IFRX), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- US Stocks Gain; Abercrombie & Fitch Posts Upbeat Earnings - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- Cemtrex, Inc. Announces Launch of Proposed Public Offering
- Cemtrex unit secures $1.84 million Lancaster city contract
- Cemtrex Reports Second Quarter Fiscal Year 2025 Financial Results
1日のレンジ
0.61 0.67
1年のレンジ
0.11 6.60
- 以前の終値
- 0.63
- 始値
- 0.61
- 買値
- 0.66
- 買値
- 0.96
- 安値
- 0.61
- 高値
- 0.67
- 出来高
- 1.129 K
- 1日の変化
- 4.76%
- 1ヶ月の変化
- -40.00%
- 6ヶ月の変化
- -54.48%
- 1年の変化
- -89.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K