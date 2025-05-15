Dövizler / CETX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CETX: Cemtrex Inc
0.66 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CETX fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.64 ve Yüksek fiyatı olarak 0.70 aralığında işlem gördü.
Cemtrex Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CETX haberleri
- Cemtrex, Seri 1 İmtiyazlı Hisse senedi temettüsünü nakit yerine hisse olarak dağıtacak
- Cemtrex to issue Series 1 Preferred Stock dividend in shares, not cash
- Cemtrex signs LOIs to acquire two US businesses in strategic expansion
- CETX Stock Dips After Q3 Earnings Show Higher Revenue, Narrower Loss
- Vicon wins $500,000 camera system order from Kentucky school district
- Cemtrex stock rises after subsidiary secures $1.2M government order
- Vicon secures $1.2 million follow-on order from Midwestern county
- Cemtrex’s Vicon NEXT Camera Wins Multiple Industry Awards, Signaling Commercial Momentum and Category Leadershi
- Cemtrex shifts focus to acquisitions after reaching profitability
- Cemtrex regains Nasdaq compliance with equity standards
- CETX stock plunges to 52-week low of $0.85 amid steep annual decline
- Cemtrex completes $1.25 million public stock offering
- Crude Oil Gains 2%; Macy's Lowers Earnings Forecast - InflaRx (NASDAQ:IFRX), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- US Stocks Gain; Abercrombie & Fitch Posts Upbeat Earnings - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- Cemtrex, Inc. Announces Launch of Proposed Public Offering
- Cemtrex unit secures $1.84 million Lancaster city contract
- Cemtrex Reports Second Quarter Fiscal Year 2025 Financial Results
Günlük aralık
0.64 0.70
Yıllık aralık
0.11 6.60
- Önceki kapanış
- 0.66
- Açılış
- 0.66
- Satış
- 0.66
- Alış
- 0.96
- Düşük
- 0.64
- Yüksek
- 0.70
- Hacim
- 794
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- -40.00%
- 6 aylık değişim
- -54.48%
- Yıllık değişim
- -89.00%
21 Eylül, Pazar