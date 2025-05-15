Devises / CETX
CETX: Cemtrex Inc
0.66 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CETX a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.64 et à un maximum de 0.70.
Suivez la dynamique Cemtrex Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CETX Nouvelles
- Cemtrex va verser un dividende d’actions privilégiées de série 1 en actions, non en espèces
- Cemtrex to issue Series 1 Preferred Stock dividend in shares, not cash
- Cemtrex signs LOIs to acquire two US businesses in strategic expansion
- CETX Stock Dips After Q3 Earnings Show Higher Revenue, Narrower Loss
- Vicon wins $500,000 camera system order from Kentucky school district
- Cemtrex stock rises after subsidiary secures $1.2M government order
- Vicon secures $1.2 million follow-on order from Midwestern county
- Cemtrex’s Vicon NEXT Camera Wins Multiple Industry Awards, Signaling Commercial Momentum and Category Leadershi
- Cemtrex shifts focus to acquisitions after reaching profitability
- Cemtrex regains Nasdaq compliance with equity standards
- CETX stock plunges to 52-week low of $0.85 amid steep annual decline
- Cemtrex completes $1.25 million public stock offering
- Crude Oil Gains 2%; Macy's Lowers Earnings Forecast - InflaRx (NASDAQ:IFRX), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- US Stocks Gain; Abercrombie & Fitch Posts Upbeat Earnings - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- Cemtrex, Inc. Announces Launch of Proposed Public Offering
- Cemtrex unit secures $1.84 million Lancaster city contract
- Cemtrex Reports Second Quarter Fiscal Year 2025 Financial Results
Range quotidien
0.64 0.70
Range Annuel
0.11 6.60
- Clôture Précédente
- 0.66
- Ouverture
- 0.66
- Bid
- 0.66
- Ask
- 0.96
- Plus Bas
- 0.64
- Plus Haut
- 0.70
- Volume
- 794
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- -40.00%
- Changement à 6 Mois
- -54.48%
- Changement Annuel
- -89.00%
20 septembre, samedi