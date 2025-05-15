Валюты / CETX
CETX: Cemtrex Inc
0.65 USD 0.05 (7.14%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CETX за сегодня изменился на -7.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.63, а максимальная — 0.70.
Следите за динамикой Cemtrex Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CETX
- Cemtrex signs LOIs to acquire two US businesses in strategic expansion
- CETX Stock Dips After Q3 Earnings Show Higher Revenue, Narrower Loss
- Vicon wins $500,000 camera system order from Kentucky school district
- Cemtrex stock rises after subsidiary secures $1.2M government order
- Vicon secures $1.2 million follow-on order from Midwestern county
- Cemtrex’s Vicon NEXT Camera Wins Multiple Industry Awards, Signaling Commercial Momentum and Category Leadershi
- Cemtrex shifts focus to acquisitions after reaching profitability
- Cemtrex regains Nasdaq compliance with equity standards
- CETX stock plunges to 52-week low of $0.85 amid steep annual decline
- Cemtrex completes $1.25 million public stock offering
- Crude Oil Gains 2%; Macy's Lowers Earnings Forecast - InflaRx (NASDAQ:IFRX), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- US Stocks Gain; Abercrombie & Fitch Posts Upbeat Earnings - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- Cemtrex, Inc. Announces Launch of Proposed Public Offering
- Cemtrex unit secures $1.84 million Lancaster city contract
- Cemtrex Reports Second Quarter Fiscal Year 2025 Financial Results
Дневной диапазон
0.63 0.70
Годовой диапазон
0.11 6.60
- Предыдущее закрытие
- 0.70
- Open
- 0.70
- Bid
- 0.65
- Ask
- 0.95
- Low
- 0.63
- High
- 0.70
- Объем
- 832
- Дневное изменение
- -7.14%
- Месячное изменение
- -40.91%
- 6-месячное изменение
- -55.17%
- Годовое изменение
- -89.17%
