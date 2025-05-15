Valute / CETX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CETX: Cemtrex Inc
0.66 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CETX ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.64 e ad un massimo di 0.70.
Segui le dinamiche di Cemtrex Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CETX News
- Cemtrex emetterà dividendi delle azioni privilegiate Serie 1 in azioni, non in contanti
- Cemtrex to issue Series 1 Preferred Stock dividend in shares, not cash
- Cemtrex signs LOIs to acquire two US businesses in strategic expansion
- CETX Stock Dips After Q3 Earnings Show Higher Revenue, Narrower Loss
- Vicon wins $500,000 camera system order from Kentucky school district
- Cemtrex stock rises after subsidiary secures $1.2M government order
- Vicon secures $1.2 million follow-on order from Midwestern county
- Cemtrex’s Vicon NEXT Camera Wins Multiple Industry Awards, Signaling Commercial Momentum and Category Leadershi
- Cemtrex shifts focus to acquisitions after reaching profitability
- Cemtrex regains Nasdaq compliance with equity standards
- CETX stock plunges to 52-week low of $0.85 amid steep annual decline
- Cemtrex completes $1.25 million public stock offering
- Crude Oil Gains 2%; Macy's Lowers Earnings Forecast - InflaRx (NASDAQ:IFRX), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- US Stocks Gain; Abercrombie & Fitch Posts Upbeat Earnings - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- Cemtrex, Inc. Announces Launch of Proposed Public Offering
- Cemtrex unit secures $1.84 million Lancaster city contract
- Cemtrex Reports Second Quarter Fiscal Year 2025 Financial Results
Intervallo Giornaliero
0.64 0.70
Intervallo Annuale
0.11 6.60
- Chiusura Precedente
- 0.66
- Apertura
- 0.66
- Bid
- 0.66
- Ask
- 0.96
- Minimo
- 0.64
- Massimo
- 0.70
- Volume
- 794
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -40.00%
- Variazione Semestrale
- -54.48%
- Variazione Annuale
- -89.00%
21 settembre, domenica