통화 / CETX
CETX: Cemtrex Inc
0.66 USD 0.00 (0.00%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CETX 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.64이고 고가는 0.70이었습니다.
Cemtrex Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CETX News
- 셈트렉스, 현금 대신 주식으로 우선주 배당 결정
- Cemtrex signs LOIs to acquire two US businesses in strategic expansion
- CETX Stock Dips After Q3 Earnings Show Higher Revenue, Narrower Loss
- Vicon wins $500,000 camera system order from Kentucky school district
- Cemtrex stock rises after subsidiary secures $1.2M government order
- Vicon secures $1.2 million follow-on order from Midwestern county
- Cemtrex’s Vicon NEXT Camera Wins Multiple Industry Awards, Signaling Commercial Momentum and Category Leadershi
- Cemtrex shifts focus to acquisitions after reaching profitability
- Cemtrex regains Nasdaq compliance with equity standards
- CETX stock plunges to 52-week low of $0.85 amid steep annual decline
- Cemtrex completes $1.25 million public stock offering
- Crude Oil Gains 2%; Macy's Lowers Earnings Forecast - InflaRx (NASDAQ:IFRX), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- US Stocks Gain; Abercrombie & Fitch Posts Upbeat Earnings - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- Cemtrex, Inc. Announces Launch of Proposed Public Offering
- Cemtrex unit secures $1.84 million Lancaster city contract
- Cemtrex Reports Second Quarter Fiscal Year 2025 Financial Results
일일 변동 비율
0.64 0.70
년간 변동
0.11 6.60
- 이전 종가
- 0.66
- 시가
- 0.66
- Bid
- 0.66
- Ask
- 0.96
- 저가
- 0.64
- 고가
- 0.70
- 볼륨
- 794
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- -40.00%
- 6개월 변동
- -54.48%
- 년간 변동율
- -89.00%
20 9월, 토요일