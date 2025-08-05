通貨 / CDE
CDE: Coeur Mining Inc
16.28 USD 0.28 (1.75%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CDEの今日の為替レートは、1.75%変化しました。日中、通貨は1あたり15.48の安値と16.28の高値で取引されました。
Coeur Mining Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
15.48 16.28
1年のレンジ
4.58 17.10
- 以前の終値
- 16.00
- 始値
- 16.03
- 買値
- 16.28
- 買値
- 16.58
- 安値
- 15.48
- 高値
- 16.28
- 出来高
- 12.891 K
- 1日の変化
- 1.75%
- 1ヶ月の変化
- 18.06%
- 6ヶ月の変化
- 176.40%
- 1年の変化
- 132.24%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K