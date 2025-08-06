통화 / CDE
CDE: Coeur Mining Inc
17.42 USD 1.14 (7.00%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CDE 환율이 오늘 7.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.22이고 고가는 17.47이었습니다.
Coeur Mining Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CDE News
- Coeur Mining, 52주 신고가 경신…17.15 USD
- Coeur Mining stock hits 52-week high at 17.15 USD
- Medpace Stock, Willdan, AppLovin Among 9 New Stocks On IBD Hot Lists
- Coeur Mining: Time To Take Some Chispas Off The Table (Rating Downgrade) (NYSE:CDE)
- Cameco Stock, Alphabet, Jabil, 3 Others Enter IBD Watchlists
- Coeur Mining, Inc. (CDE) Presents at Mining Forum Americas 2025 - Slideshow (NYSE:CDE) 2025-09-15
- Total Return Breakouts: Palantir, Tesla, Gold, And Market Timing
- These Were the 3 Top-Performing Stocks in the S&P 500 in August 2025
- Coeur Mining: Healthy Gold And Silver Miner Entering A New Era (NYSE:CDE)
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- Coeur Mining stock hits 52-week high at $14.94
- Coeur Mining stock hits 52-week high at 13.53 USD
- Zacks Industry Outlook Highlights Southern Copper, Freeport-McMoRan, First Quantum Minerals, Coeur Mining and Centrus Energy
- 5 Non Ferrous Metal Mining Stocks to Watch in a Challenging Industry
- Coeur Mining (CDE) Recently Broke Out Above the 20-Day Moving Average
- Apple, FTAI Aviation, Coeur Mining And An Energy Stock: CNBC's 'Final Trades' - Apple (NASDAQ:AAPL), Coeur Mining (NYSE:CDE)
- PAAS Secures All Approvals for MAG Deal: Is Industry Leadership Next?
- Avino Silver Acquires Full Ownership of La Preciosa, Rallies 4%
- Can Pan American Silver Close Its MAG Silver Deal This Quarter?
- Coeur Mining stock hits 52-week high at $11.93
- Earnings call transcript: Coeur Mining Q2 2025 beats EPS and revenue estimates
- Coeur Mining Q2 2025 slides: record results drive accelerated deleveraging
- Coeur Mining stock price target raised to $12 by BMO Capital on strong FCF
- Coeur Mining (CDE) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
일일 변동 비율
16.22 17.47
년간 변동
4.58 17.47
- 이전 종가
- 16.28
- 시가
- 16.28
- Bid
- 17.42
- Ask
- 17.72
- 저가
- 16.22
- 고가
- 17.47
- 볼륨
- 22.824 K
- 일일 변동
- 7.00%
- 월 변동
- 26.32%
- 6개월 변동
- 195.76%
- 년간 변동율
- 148.50%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K