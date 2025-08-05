Валюты / CDE
CDE: Coeur Mining Inc
16.27 USD 0.65 (3.84%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CDE за сегодня изменился на -3.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.27, а максимальная — 17.10.
Следите за динамикой Coeur Mining Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CDE
- Medpace Stock, Willdan, AppLovin Among 9 New Stocks On IBD Hot Lists
- Coeur Mining: Time To Take Some Chispas Off The Table (Rating Downgrade) (NYSE:CDE)
- Cameco Stock, Alphabet, Jabil, 3 Others Enter IBD Watchlists
- Coeur Mining, Inc. (CDE) Presents at Mining Forum Americas 2025 - Slideshow (NYSE:CDE) 2025-09-15
- Total Return Breakouts: Palantir, Tesla, Gold, And Market Timing
- These Were the 3 Top-Performing Stocks in the S&P 500 in August 2025
- Coeur Mining: Healthy Gold And Silver Miner Entering A New Era (NYSE:CDE)
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- Coeur Mining stock hits 52-week high at $14.94
- Coeur Mining stock hits 52-week high at 13.53 USD
- Zacks Industry Outlook Highlights Southern Copper, Freeport-McMoRan, First Quantum Minerals, Coeur Mining and Centrus Energy
- 5 Non Ferrous Metal Mining Stocks to Watch in a Challenging Industry
- Coeur Mining (CDE) Recently Broke Out Above the 20-Day Moving Average
- Apple, FTAI Aviation, Coeur Mining And An Energy Stock: CNBC's 'Final Trades' - Apple (NASDAQ:AAPL), Coeur Mining (NYSE:CDE)
- PAAS Secures All Approvals for MAG Deal: Is Industry Leadership Next?
- Avino Silver Acquires Full Ownership of La Preciosa, Rallies 4%
- Can Pan American Silver Close Its MAG Silver Deal This Quarter?
- Coeur Mining stock hits 52-week high at $11.93
- Earnings call transcript: Coeur Mining Q2 2025 beats EPS and revenue estimates
- Coeur Mining Q2 2025 slides: record results drive accelerated deleveraging
- Coeur Mining stock price target raised to $12 by BMO Capital on strong FCF
- Coeur Mining (CDE) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Is Coeur Mining (CDE) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Centrus Energy Corp. (LEU) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
Дневной диапазон
16.27 17.10
Годовой диапазон
4.58 17.10
- Предыдущее закрытие
- 16.92
- Open
- 17.01
- Bid
- 16.27
- Ask
- 16.57
- Low
- 16.27
- High
- 17.10
- Объем
- 25.231 K
- Дневное изменение
- -3.84%
- Месячное изменение
- 17.98%
- 6-месячное изменение
- 176.23%
- Годовое изменение
- 132.10%
