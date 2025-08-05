КотировкиРазделы
Валюты / CDE
Назад в Рынок акций США

CDE: Coeur Mining Inc

16.27 USD 0.65 (3.84%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CDE за сегодня изменился на -3.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.27, а максимальная — 17.10.

Следите за динамикой Coeur Mining Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CDE

Дневной диапазон
16.27 17.10
Годовой диапазон
4.58 17.10
Предыдущее закрытие
16.92
Open
17.01
Bid
16.27
Ask
16.57
Low
16.27
High
17.10
Объем
25.231 K
Дневное изменение
-3.84%
Месячное изменение
17.98%
6-месячное изменение
176.23%
Годовое изменение
132.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.