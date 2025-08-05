货币 / CDE
CDE: Coeur Mining Inc
16.35 USD 0.08 (0.49%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CDE汇率已更改0.49%。当日，交易品种以低点15.75和高点16.46进行交易。
关注Coeur Mining Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CDE新闻
- Medpace Stock, Willdan, AppLovin Among 9 New Stocks On IBD Hot Lists
- Coeur Mining: Time To Take Some Chispas Off The Table (Rating Downgrade) (NYSE:CDE)
- Cameco Stock, Alphabet, Jabil, 3 Others Enter IBD Watchlists
- Coeur Mining, Inc. (CDE) Presents at Mining Forum Americas 2025 - Slideshow (NYSE:CDE) 2025-09-15
- Total Return Breakouts: Palantir, Tesla, Gold, And Market Timing
- These Were the 3 Top-Performing Stocks in the S&P 500 in August 2025
- Coeur Mining: Healthy Gold And Silver Miner Entering A New Era (NYSE:CDE)
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- Coeur Mining stock hits 52-week high at $14.94
- Coeur Mining stock hits 52-week high at 13.53 USD
- Zacks Industry Outlook Highlights Southern Copper, Freeport-McMoRan, First Quantum Minerals, Coeur Mining and Centrus Energy
- 5 Non Ferrous Metal Mining Stocks to Watch in a Challenging Industry
- Coeur Mining (CDE) Recently Broke Out Above the 20-Day Moving Average
- Apple, FTAI Aviation, Coeur Mining And An Energy Stock: CNBC's 'Final Trades' - Apple (NASDAQ:AAPL), Coeur Mining (NYSE:CDE)
- PAAS Secures All Approvals for MAG Deal: Is Industry Leadership Next?
- Avino Silver Acquires Full Ownership of La Preciosa, Rallies 4%
- Can Pan American Silver Close Its MAG Silver Deal This Quarter?
- Coeur Mining stock hits 52-week high at $11.93
- Earnings call transcript: Coeur Mining Q2 2025 beats EPS and revenue estimates
- Coeur Mining Q2 2025 slides: record results drive accelerated deleveraging
- Coeur Mining stock price target raised to $12 by BMO Capital on strong FCF
- Coeur Mining (CDE) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Is Coeur Mining (CDE) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Centrus Energy Corp. (LEU) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
日范围
15.75 16.46
年范围
4.58 17.10
- 前一天收盘价
- 16.27
- 开盘价
- 15.92
- 卖价
- 16.35
- 买价
- 16.65
- 最低价
- 15.75
- 最高价
- 16.46
- 交易量
- 6.276 K
- 日变化
- 0.49%
- 月变化
- 18.56%
- 6个月变化
- 177.59%
- 年变化
- 133.24%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值