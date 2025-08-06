Währungen / CDE
CDE: Coeur Mining Inc
16.28 USD 0.28 (1.75%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CDE hat sich für heute um 1.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.48 bis zu einem Hoch von 16.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die Coeur Mining Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
15.48 16.28
Jahresspanne
4.58 17.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.00
- Eröffnung
- 16.03
- Bid
- 16.28
- Ask
- 16.58
- Tief
- 15.48
- Hoch
- 16.28
- Volumen
- 12.891 K
- Tagesänderung
- 1.75%
- Monatsänderung
- 18.06%
- 6-Monatsänderung
- 176.40%
- Jahresänderung
- 132.24%
