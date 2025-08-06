Divisas / CDE
CDE: Coeur Mining Inc
16.00 USD 0.27 (1.66%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CDE de hoy ha cambiado un -1.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.75, mientras que el máximo ha alcanzado 16.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Coeur Mining Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CDE News
Rango diario
15.75 16.73
Rango anual
4.58 17.10
- Cierres anteriores
- 16.27
- Open
- 15.92
- Bid
- 16.00
- Ask
- 16.30
- Low
- 15.75
- High
- 16.73
- Volumen
- 22.045 K
- Cambio diario
- -1.66%
- Cambio mensual
- 16.03%
- Cambio a 6 meses
- 171.65%
- Cambio anual
- 128.25%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B