通貨 / BRZE
BRZE: Braze Inc - Class A
32.39 USD 0.46 (1.44%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BRZEの今日の為替レートは、1.44%変化しました。日中、通貨は1あたり31.96の安値と32.95の高値で取引されました。
Braze Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
31.96 32.95
1年のレンジ
23.91 48.33
- 以前の終値
- 31.93
- 始値
- 32.20
- 買値
- 32.39
- 買値
- 32.69
- 安値
- 31.96
- 高値
- 32.95
- 出来高
- 4.726 K
- 1日の変化
- 1.44%
- 1ヶ月の変化
- 19.26%
- 6ヶ月の変化
- -9.88%
- 1年の変化
- 0.31%
