BRZE: Braze Inc - Class A

32.39 USD 0.46 (1.44%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BRZE hat sich für heute um 1.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.96 bis zu einem Hoch von 32.95 gehandelt.

Verfolgen Sie die Braze Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
31.96 32.95
Jahresspanne
23.91 48.33
Vorheriger Schlusskurs
31.93
Eröffnung
32.20
Bid
32.39
Ask
32.69
Tief
31.96
Hoch
32.95
Volumen
4.726 K
Tagesänderung
1.44%
Monatsänderung
19.26%
6-Monatsänderung
-9.88%
Jahresänderung
0.31%
