Währungen / BRZE
BRZE: Braze Inc - Class A
32.39 USD 0.46 (1.44%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BRZE hat sich für heute um 1.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.96 bis zu einem Hoch von 32.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Braze Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRZE News
Tagesspanne
31.96 32.95
Jahresspanne
23.91 48.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.93
- Eröffnung
- 32.20
- Bid
- 32.39
- Ask
- 32.69
- Tief
- 31.96
- Hoch
- 32.95
- Volumen
- 4.726 K
- Tagesänderung
- 1.44%
- Monatsänderung
- 19.26%
- 6-Monatsänderung
- -9.88%
- Jahresänderung
- 0.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K