QuotazioniSezioni
Valute / BRZE
Tornare a Azioni

BRZE: Braze Inc - Class A

32.04 USD 0.35 (1.08%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BRZE ha avuto una variazione del -1.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.72 e ad un massimo di 32.60.

Segui le dinamiche di Braze Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BRZE News

Intervallo Giornaliero
31.72 32.60
Intervallo Annuale
23.91 48.33
Chiusura Precedente
32.39
Apertura
32.43
Bid
32.04
Ask
32.34
Minimo
31.72
Massimo
32.60
Volume
4.974 K
Variazione giornaliera
-1.08%
Variazione Mensile
17.97%
Variazione Semestrale
-10.85%
Variazione Annuale
-0.77%
20 settembre, sabato