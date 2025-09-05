Valute / BRZE
BRZE: Braze Inc - Class A
32.04 USD 0.35 (1.08%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BRZE ha avuto una variazione del -1.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.72 e ad un massimo di 32.60.
Segui le dinamiche di Braze Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BRZE News
Intervallo Giornaliero
31.72 32.60
Intervallo Annuale
23.91 48.33
- Chiusura Precedente
- 32.39
- Apertura
- 32.43
- Bid
- 32.04
- Ask
- 32.34
- Minimo
- 31.72
- Massimo
- 32.60
- Volume
- 4.974 K
- Variazione giornaliera
- -1.08%
- Variazione Mensile
- 17.97%
- Variazione Semestrale
- -10.85%
- Variazione Annuale
- -0.77%
20 settembre, sabato