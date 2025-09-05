Divisas / BRZE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BRZE: Braze Inc - Class A
31.93 USD 0.79 (2.54%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BRZE de hoy ha cambiado un 2.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 31.22, mientras que el máximo ha alcanzado 33.02.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Braze Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRZE News
- Why Braze Stock Beat the Market Today
- Stifel reitera calificación de Compra para acciones de Braze antes del evento Forge
- Stifel reitera calificación de compra para Braze antes del evento Forge
- Stifel reiterates Buy rating on Braze stock ahead of Forge event
- Braze en la Conferencia de Piper Sandler: IA y crecimiento en el centro de la atención
- Braze at Piper Sandler Conference: AI and Growth in Focus
- Braze: Really Solid Performance That Further Shapes Up The Bull Case (NASDAQ:BRZE)
- Braze Stock: Ready To Rebound As Growth Reaccelerates (NASDAQ:BRZE)
- BRZE Earnings: Braze Stock Soars on Q2 Beats, Guidance Update - TipRanks.com
- Why Braze Stock Was Surging on Friday
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Goldman Sachs maintains Buy rating on Braze stock, sees share gains in 2025
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Braze, Inc. (BRZE) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and Telecommunications
- Braze at Citi’s 2025 Global TMT Conference: AI and Market Dynamics
- Braze stock price target raised to $40 from $38 at TD Cowen
- Stock Market Today: Indexes See Red After Jobs Report Jolt; Nvidia, Schwab Tumble (Live Coverage)
- Why Is Braze Stock Surging Friday? - Braze (NASDAQ:BRZE)
- Broadcom, Braze shares rise premarket; Lululemon Athletica slumps
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/5/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Braze stock price target lowered to $43 by UBS on growth outlook
- Mizuho raises Braze stock price target to $45 on strong quarterly results
- Why Docusign Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Braze Revenue Jumps 24 Percent in Q2
Rango diario
31.22 33.02
Rango anual
23.91 48.33
- Cierres anteriores
- 31.14
- Open
- 31.22
- Bid
- 31.93
- Ask
- 32.23
- Low
- 31.22
- High
- 33.02
- Volumen
- 7.311 K
- Cambio diario
- 2.54%
- Cambio mensual
- 17.56%
- Cambio a 6 meses
- -11.16%
- Cambio anual
- -1.11%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B