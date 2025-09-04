货币 / BRZE
BRZE: Braze Inc - Class A
32.93 USD 1.79 (5.75%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BRZE汇率已更改5.75%。当日，交易品种以低点31.22和高点32.96进行交易。
关注Braze Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BRZE新闻
- Stifel reiterates Buy rating on Braze stock ahead of Forge event
- Braze at Piper Sandler Conference: AI and Growth in Focus
- Braze: Really Solid Performance That Further Shapes Up The Bull Case (NASDAQ:BRZE)
- Braze Stock: Ready To Rebound As Growth Reaccelerates (NASDAQ:BRZE)
- BRZE Earnings: Braze Stock Soars on Q2 Beats, Guidance Update - TipRanks.com
- Why Braze Stock Was Surging on Friday
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Goldman Sachs maintains Buy rating on Braze stock, sees share gains in 2025
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Braze, Inc. (BRZE) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and Telecommunications
- Braze at Citi’s 2025 Global TMT Conference: AI and Market Dynamics
- Braze stock price target raised to $40 from $38 at TD Cowen
- Stock Market Today: Indexes See Red After Jobs Report Jolt; Nvidia, Schwab Tumble (Live Coverage)
- Why Is Braze Stock Surging Friday? - Braze (NASDAQ:BRZE)
- Broadcom, Braze shares rise premarket; Lululemon Athletica slumps
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/5/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Braze stock price target lowered to $43 by UBS on growth outlook
- Mizuho raises Braze stock price target to $45 on strong quarterly results
- Why Docusign Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Braze Revenue Jumps 24 Percent in Q2
- Braze, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BRZE)
- Braze, Inc. (BRZE) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Braze (BRZE) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
日范围
31.22 32.96
年范围
23.91 48.33
- 前一天收盘价
- 31.14
- 开盘价
- 31.22
- 卖价
- 32.93
- 买价
- 33.23
- 最低价
- 31.22
- 最高价
- 32.96
- 交易量
- 2.113 K
- 日变化
- 5.75%
- 月变化
- 21.24%
- 6个月变化
- -8.38%
- 年变化
- 1.98%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值