BRZE: Braze Inc - Class A
31.14 USD 0.75 (2.47%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BRZE за сегодня изменился на 2.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.63, а максимальная — 31.24.
Следите за динамикой Braze Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
29.63 31.24
Годовой диапазон
23.91 48.33
- Предыдущее закрытие
- 30.39
- Open
- 30.37
- Bid
- 31.14
- Ask
- 31.44
- Low
- 29.63
- High
- 31.24
- Объем
- 4.825 K
- Дневное изменение
- 2.47%
- Месячное изменение
- 14.65%
- 6-месячное изменение
- -13.36%
- Годовое изменение
- -3.56%
