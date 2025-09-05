Moedas / BRZE
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BRZE: Braze Inc - Class A
32.40 USD 0.47 (1.47%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BRZE para hoje mudou para 1.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.20 e o mais alto foi 32.73.
Veja a dinâmica do par de moedas Braze Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRZE Notícias
- Why Braze Stock Beat the Market Today
- Stifel mantém recomendação de compra para ações da Braze antes do evento Forge
- Stifel reiterates Buy rating on Braze stock ahead of Forge event
- Braze at Piper Sandler Conference: AI and Growth in Focus
- Braze: Really Solid Performance That Further Shapes Up The Bull Case (NASDAQ:BRZE)
- Braze Stock: Ready To Rebound As Growth Reaccelerates (NASDAQ:BRZE)
- BRZE Earnings: Braze Stock Soars on Q2 Beats, Guidance Update - TipRanks.com
- Why Braze Stock Was Surging on Friday
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Goldman Sachs maintains Buy rating on Braze stock, sees share gains in 2025
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Braze, Inc. (BRZE) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and Telecommunications
- Braze at Citi’s 2025 Global TMT Conference: AI and Market Dynamics
- Braze stock price target raised to $40 from $38 at TD Cowen
- Stock Market Today: Indexes See Red After Jobs Report Jolt; Nvidia, Schwab Tumble (Live Coverage)
- Why Is Braze Stock Surging Friday? - Braze (NASDAQ:BRZE)
- Broadcom, Braze shares rise premarket; Lululemon Athletica slumps
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/5/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Braze stock price target lowered to $43 by UBS on growth outlook
- Mizuho raises Braze stock price target to $45 on strong quarterly results
- Why Docusign Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Braze Revenue Jumps 24 Percent in Q2
- Braze, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BRZE)
- Braze, Inc. (BRZE) Q2 2026 Earnings Call Transcript
Faixa diária
32.20 32.73
Faixa anual
23.91 48.33
- Fechamento anterior
- 31.93
- Open
- 32.20
- Bid
- 32.40
- Ask
- 32.70
- Low
- 32.20
- High
- 32.73
- Volume
- 175
- Mudança diária
- 1.47%
- Mudança mensal
- 19.29%
- Mudança de 6 meses
- -9.85%
- Mudança anual
- 0.34%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh