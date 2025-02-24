通貨 / AUID
AUID: authID Inc
3.08 USD 0.14 (4.76%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AUIDの今日の為替レートは、4.76%変化しました。日中、通貨は1あたり2.90の安値と3.18の高値で取引されました。
authID Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AUID News
- authID AUID Q2 2025 Earnings Call Transcript
- authID Revenue Jumps 367% in Q2
- authID Inc. (AUID) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: AuthID Q2 2025 sees revenue surge, stock dips
- AuthID Q2 2025 slides reveal 5x revenue growth, strategic partnerships
- authID launches IDX platform for passwordless identity verification
- authID Announces 2025 Annual Shareholder Meeting Results
- authID Partners with Prove to Provide Deepfake‘Resistant Identity Verification Capabilities Globally and Defend Against AI‘Generated Fraud
- authID Integrates with Ping Identity’s DaVinci to Provide Passwordless, Privacy-Preserving Biometrics
- Dominari Holdings reports strong deal execution and growth
- authID Announces its 2025 Board of Directors Nominees Ahead of Annual Meeting
- Why AuthID Shares Are Down More Than 25% - AuthID (NASDAQ:AUID)
- Why Ouster Shares Are Trading Higher By Around 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AuthID (NASDAQ:AUID), Allurion Technologies (NYSE:ALUR)
- authID Inc. (AUID) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
- US Stocks Likely To Open Higher After Nasdaq 100 Enters Correction Zone: 'Economic Resilience Provides A Foundation For Market Stabilization,' Says Expert - Advantage Solutions (NASDAQ:ADV), Algonquin Power (NYSE:AQN)
- Why Are US Stock Futures Rising on Monday? - Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ), SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
1日のレンジ
2.90 3.18
1年のレンジ
2.74 9.58
- 以前の終値
- 2.94
- 始値
- 2.97
- 買値
- 3.08
- 買値
- 3.38
- 安値
- 2.90
- 高値
- 3.18
- 出来高
- 179
- 1日の変化
- 4.76%
- 1ヶ月の変化
- -29.36%
- 6ヶ月の変化
- -37.27%
- 1年の変化
- -55.43%
