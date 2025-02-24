Moedas / AUID
AUID: authID Inc
3.08 USD 0.14 (4.76%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AUID para hoje mudou para 4.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.90 e o mais alto foi 3.18.
Veja a dinâmica do par de moedas authID Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
2.90 3.18
Faixa anual
2.74 9.58
- Fechamento anterior
- 2.94
- Open
- 2.97
- Bid
- 3.08
- Ask
- 3.38
- Low
- 2.90
- High
- 3.18
- Volume
- 179
- Mudança diária
- 4.76%
- Mudança mensal
- -29.36%
- Mudança de 6 meses
- -37.27%
- Mudança anual
- -55.43%
