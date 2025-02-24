Währungen / AUID
AUID: authID Inc
3.07 USD 0.01 (0.32%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AUID hat sich für heute um -0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.00 bis zu einem Hoch von 3.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die authID Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.00 3.20
Jahresspanne
2.74 9.58
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.08
- Eröffnung
- 3.08
- Bid
- 3.07
- Ask
- 3.37
- Tief
- 3.00
- Hoch
- 3.20
- Volumen
- 72
- Tagesänderung
- -0.32%
- Monatsänderung
- -29.59%
- 6-Monatsänderung
- -37.47%
- Jahresänderung
- -55.57%
