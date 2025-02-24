KurseKategorien
Währungen / AUID
Zurück zum Aktien

AUID: authID Inc

3.07 USD 0.01 (0.32%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AUID hat sich für heute um -0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.00 bis zu einem Hoch von 3.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die authID Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AUID News

Tagesspanne
3.00 3.20
Jahresspanne
2.74 9.58
Vorheriger Schlusskurs
3.08
Eröffnung
3.08
Bid
3.07
Ask
3.37
Tief
3.00
Hoch
3.20
Volumen
72
Tagesänderung
-0.32%
Monatsänderung
-29.59%
6-Monatsänderung
-37.47%
Jahresänderung
-55.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K