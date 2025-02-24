货币 / AUID
AUID: authID Inc
2.94 USD 0.01 (0.34%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AUID汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点2.83和高点3.10进行交易。
关注authID Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AUID新闻
- authID AUID Q2 2025 Earnings Call Transcript
- authID Revenue Jumps 367% in Q2
- authID Inc. (AUID) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: AuthID Q2 2025 sees revenue surge, stock dips
- AuthID Q2 2025 slides reveal 5x revenue growth, strategic partnerships
- authID launches IDX platform for passwordless identity verification
- authID Announces 2025 Annual Shareholder Meeting Results
- authID Partners with Prove to Provide Deepfake‘Resistant Identity Verification Capabilities Globally and Defend Against AI‘Generated Fraud
- authID Integrates with Ping Identity’s DaVinci to Provide Passwordless, Privacy-Preserving Biometrics
- Dominari Holdings reports strong deal execution and growth
- authID Announces its 2025 Board of Directors Nominees Ahead of Annual Meeting
- Why AuthID Shares Are Down More Than 25% - AuthID (NASDAQ:AUID)
- Why Ouster Shares Are Trading Higher By Around 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AuthID (NASDAQ:AUID), Allurion Technologies (NYSE:ALUR)
- authID Inc. (AUID) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
- US Stocks Likely To Open Higher After Nasdaq 100 Enters Correction Zone: 'Economic Resilience Provides A Foundation For Market Stabilization,' Says Expert - Advantage Solutions (NASDAQ:ADV), Algonquin Power (NYSE:AQN)
- Why Are US Stock Futures Rising on Monday? - Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ), SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
日范围
2.83 3.10
年范围
2.74 9.58
- 前一天收盘价
- 2.95
- 开盘价
- 2.99
- 卖价
- 2.94
- 买价
- 3.24
- 最低价
- 2.83
- 最高价
- 3.10
- 交易量
- 85
- 日变化
- -0.34%
- 月变化
- -32.57%
- 6个月变化
- -40.12%
- 年变化
- -57.45%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值