AUID: authID Inc
2.95 USD 0.16 (5.14%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AUID за сегодня изменился на -5.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.86, а максимальная — 3.13.
Следите за динамикой authID Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AUID
- authID AUID Q2 2025 Earnings Call Transcript
- authID Revenue Jumps 367% in Q2
- authID Inc. (AUID) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: AuthID Q2 2025 sees revenue surge, stock dips
- AuthID Q2 2025 slides reveal 5x revenue growth, strategic partnerships
- authID launches IDX platform for passwordless identity verification
- authID Announces 2025 Annual Shareholder Meeting Results
- authID Partners with Prove to Provide Deepfake‘Resistant Identity Verification Capabilities Globally and Defend Against AI‘Generated Fraud
- authID Integrates with Ping Identity’s DaVinci to Provide Passwordless, Privacy-Preserving Biometrics
- Dominari Holdings reports strong deal execution and growth
- authID Announces its 2025 Board of Directors Nominees Ahead of Annual Meeting
- Why AuthID Shares Are Down More Than 25% - AuthID (NASDAQ:AUID)
- Why Ouster Shares Are Trading Higher By Around 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AuthID (NASDAQ:AUID), Allurion Technologies (NYSE:ALUR)
- authID Inc. (AUID) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Дневной диапазон
2.86 3.13
Годовой диапазон
2.74 9.58
- Предыдущее закрытие
- 3.11
- Open
- 3.12
- Bid
- 2.95
- Ask
- 3.25
- Low
- 2.86
- High
- 3.13
- Объем
- 62
- Дневное изменение
- -5.14%
- Месячное изменение
- -32.34%
- 6-месячное изменение
- -39.92%
- Годовое изменение
- -57.31%
