AUID: authID Inc
3.11 USD 0.03 (0.97%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AUID 환율이 오늘 0.97%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.00이고 고가는 3.20이었습니다.
authID Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
3.00 3.20
년간 변동
2.74 9.58
- 이전 종가
- 3.08
- 시가
- 3.08
- Bid
- 3.11
- Ask
- 3.41
- 저가
- 3.00
- 고가
- 3.20
- 볼륨
- 171
- 일일 변동
- 0.97%
- 월 변동
- -28.67%
- 6개월 변동
- -36.66%
- 년간 변동율
- -54.99%
20 9월, 토요일