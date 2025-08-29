クォートセクション
通貨 / AMBA
AMBA: Ambarella Inc

82.64 USD 2.96 (3.71%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AMBAの今日の為替レートは、3.71%変化しました。日中、通貨は1あたり81.00の安値と83.11の高値で取引されました。

Ambarella Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
81.00 83.11
1年のレンジ
38.86 93.44
以前の終値
79.68
始値
82.30
買値
82.64
買値
82.94
安値
81.00
高値
83.11
出来高
1.474 K
1日の変化
3.71%
1ヶ月の変化
3.91%
6ヶ月の変化
64.52%
1年の変化
47.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K