AMBA: Ambarella Inc
82.64 USD 2.96 (3.71%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AMBAの今日の為替レートは、3.71%変化しました。日中、通貨は1あたり81.00の安値と83.11の高値で取引されました。
Ambarella Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
81.00 83.11
1年のレンジ
38.86 93.44
- 以前の終値
- 79.68
- 始値
- 82.30
- 買値
- 82.64
- 買値
- 82.94
- 安値
- 81.00
- 高値
- 83.11
- 出来高
- 1.474 K
- 1日の変化
- 3.71%
- 1ヶ月の変化
- 3.91%
- 6ヶ月の変化
- 64.52%
- 1年の変化
- 47.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K