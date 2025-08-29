Moedas / AMBA
AMBA: Ambarella Inc
81.20 USD 1.52 (1.91%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AMBA para hoje mudou para 1.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 81.17 e o mais alto foi 82.40.
Veja a dinâmica do par de moedas Ambarella Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AMBA Notícias
Faixa diária
81.17 82.40
Faixa anual
38.86 93.44
- Fechamento anterior
- 79.68
- Open
- 82.30
- Bid
- 81.20
- Ask
- 81.50
- Low
- 81.17
- High
- 82.40
- Volume
- 63
- Mudança diária
- 1.91%
- Mudança mensal
- 2.10%
- Mudança de 6 meses
- 61.66%
- Mudança anual
- 44.51%
