CotationsSections
Devises / AMBA
Retour à Actions

AMBA: Ambarella Inc

82.93 USD 0.29 (0.35%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AMBA a changé de 0.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 81.80 et à un maximum de 84.06.

Suivez la dynamique Ambarella Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMBA Nouvelles

Range quotidien
81.80 84.06
Range Annuel
38.86 93.44
Clôture Précédente
82.64
Ouverture
82.62
Bid
82.93
Ask
83.23
Plus Bas
81.80
Plus Haut
84.06
Volume
2.068 K
Changement quotidien
0.35%
Changement Mensuel
4.28%
Changement à 6 Mois
65.10%
Changement Annuel
47.59%
20 septembre, samedi