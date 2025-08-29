Valute / AMBA
AMBA: Ambarella Inc
82.93 USD 0.29 (0.35%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AMBA ha avuto una variazione del 0.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 81.80 e ad un massimo di 84.06.
Segui le dinamiche di Ambarella Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
81.80 84.06
Intervallo Annuale
38.86 93.44
- Chiusura Precedente
- 82.64
- Apertura
- 82.62
- Bid
- 82.93
- Ask
- 83.23
- Minimo
- 81.80
- Massimo
- 84.06
- Volume
- 2.068 K
- Variazione giornaliera
- 0.35%
- Variazione Mensile
- 4.28%
- Variazione Semestrale
- 65.10%
- Variazione Annuale
- 47.59%
20 settembre, sabato