Валюты / AMBA
AMBA: Ambarella Inc
79.14 USD 1.63 (2.02%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMBA за сегодня изменился на -2.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.42, а максимальная — 81.16.
Следите за динамикой Ambarella Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AMBA
Дневной диапазон
78.42 81.16
Годовой диапазон
38.86 93.44
- Предыдущее закрытие
- 80.77
- Open
- 80.80
- Bid
- 79.14
- Ask
- 79.44
- Low
- 78.42
- High
- 81.16
- Объем
- 1.385 K
- Дневное изменение
- -2.02%
- Месячное изменение
- -0.49%
- 6-месячное изменение
- 57.56%
- Годовое изменение
- 40.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.