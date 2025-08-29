KurseKategorien
Währungen / AMBA
AMBA: Ambarella Inc

82.64 USD 2.96 (3.71%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AMBA hat sich für heute um 3.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 81.00 bis zu einem Hoch von 83.11 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ambarella Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
81.00 83.11
Jahresspanne
38.86 93.44
Vorheriger Schlusskurs
79.68
Eröffnung
82.30
Bid
82.64
Ask
82.94
Tief
81.00
Hoch
83.11
Volumen
1.474 K
Tagesänderung
3.71%
Monatsänderung
3.91%
6-Monatsänderung
64.52%
Jahresänderung
47.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K