Währungen / AMBA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AMBA: Ambarella Inc
82.64 USD 2.96 (3.71%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMBA hat sich für heute um 3.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 81.00 bis zu einem Hoch von 83.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ambarella Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMBA News
- Insider-Verkauf bei Ambarella: Vizepräsident veräußert Aktien im Wert von 716.894 US-Dollar
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- nLIGHT Soars 58% in 3 Months: Is the Stock Still Worth Buying?
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Brain-Inspired AI Is Coming Faster Than You Think
- AI’s Gold Rush: Tech Winners, Job Shake-Ups, and Powering the Boom
- Meet the Skyrocketing Artificial Intelligence (AI) Stock That's Leaving Nvidia in the Dust
- Prediction: These AI Chip Stocks Can Soar in September (Hint: It's Not Nvidia or Broadcom)
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- How to Play Back-to-School Season With ETFs & Stocks
- Company News for Sep 2, 2025
- AMBA Earnings: Ambarella Stock Surges 20% on Strong Q2 Results & Guidance Increase - TipRanks.com
- Why Ambarella Stock Rocketed 17% Higher Today
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Ambarella Stock Is Trading Higher Friday: What's Going On? - Ambarella (NASDAQ:AMBA)
- Nasdaq Down Over 1%; Alibaba Shares Jump Following Q1 Results - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Ambarella (NASDAQ:AMBA)
- Ambarella: Riding AI Wave For Now (NASDAQ:AMBA)
- Ambarella Stock Climbs 20% After Q2 Beat and Bullish Edge-AI Guidance
- Alibaba, Affirm Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Ambarella Analysts Increase Their Forecasts After Upbeat Q2 Results - Ambarella (NASDAQ:AMBA)
- Affirm Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ambarella, IREN, Petco Health and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- US Stocks Lower; Fed's Preferred Inflation Gauge Surges To Highest Level Since February - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Ambarella (NASDAQ:AMBA)
- Ambarella stock hits 52-week high at $85.35
- Ambarella Stock Soars On Q2 Beat, Edge AI Growth
Tagesspanne
81.00 83.11
Jahresspanne
38.86 93.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 79.68
- Eröffnung
- 82.30
- Bid
- 82.64
- Ask
- 82.94
- Tief
- 81.00
- Hoch
- 83.11
- Volumen
- 1.474 K
- Tagesänderung
- 3.71%
- Monatsänderung
- 3.91%
- 6-Monatsänderung
- 64.52%
- Jahresänderung
- 47.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K