Macd Ribbon PRO

「MACD Ribbon Dynamic PRO：ボラティリティをトレンドに変える」

概要：
「単一のラインに頼るのではなく、市場の深みを見極めましょう。ビットコイン、ゴールド、FXに最適化された、スプレッドエラーのない新世代のトレンドフォロワーです。」

製品詳細：
🚀 MACD Ribbon Dynamicを選ぶ理由
標準的な指標は、ビットコインやゴールドのような高ボラティリティ資産において、誤ったシグナルを生成しがちです。

MACD Ribbon Dynamicは、多層アルゴリズムを用いて市場ノイズを除去します。

🔥 主な機能：

多層分析：単一のシグナルではなく、50本以上の動的分析ラインで、トレンドの真の強さを把握できます。

暗号通貨対応（高値修正）：BTCUSDのような10万ドルレベルの資産でも、数学的なエラーなく動作する特別なアルゴリズムです。

スプレッドフリー技術：スプレッドの拡大の影響を受けず、終値に焦点を当てたクリーンな計算を実現します。

トレンドの力：バンドが広がった時にトレンドに入り、狭まった時に利益確定しましょう。

📊 どの通貨ペアと最も相性が良いですか？ボラティリティが高く、トレンド構造が強い資産を対象にテスト済みです。

仮想通貨：BTCUSD（優れた互換性）

商品：XAUUSD（金）、XAGUSD（銀）、ブレント原油

外国為替：GBPUSD、EURUSD、USDJPY

🔔 スマートアラートシステム：勢いが変わると、モバイル通知と音声アラートで即座に通知されます。画面の前で待つ必要はありません。
作者のその他のプロダクト
PATO Matrix Candle Hunter
Ali Gokalp
インディケータ
PATO Matrix (Candle Hunter) - 5つの時間軸に対応したプロフェッショナルな価格分析ツール 概要：1つのウィンドウで市場のスナップショットを取得！5つの異なる時間軸で同時にトレンドの強さを確認できます。 BTC、金、FXペア向けの特別なプライスアクションアルゴリズム。 詳細：一般的な指標は動きが遅いです。PATO Matrix Proは、ローソク足内の「強気相場と弱気相場」の攻防を分析する特別なプライスアクションスラストアルゴリズムを使用しています。 短期（スキャルピング）と中期トレンドの両方を一目で確認できます。 主な機能： 5 in 1（デフォルト）：5分足、10分足、20分足、30分足、1時間足のチャートを1つのウィンドウに重ねて表示します。画面の煩雑さを軽減します。 スマートアルゴリズム：ボディとウィックの比率を計算し、真のモメンタムを見つけ出します。トラップを回避します。 ボラティリティ対応：自動スケーリングにより、急激な価格変動時でもチャートの歪みを防ぎます。 多様な用途：デフォルトの期間設定を変更することで、より長い期間のトレ
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信